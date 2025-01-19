СК РФ завел дело о теракте по факту убийства украинскими военными жителей села Русское Поречное Курской области

Следственный комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с убийством мирных жителей Суджанского района Курской области, совершенным представителями вооруженных формирований Украины (ВФУ).
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