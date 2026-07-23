ГАЗ-51 — советский среднетоннажный грузовой автомобиль, ставший одним из самых массовых и узнаваемых в истории отечественного автопрома.
ГАЗ-51
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ГАЗ-51 — советский среднетоннажный грузовой автомобиль, ставший одним из самых массовых и узнаваемых в истории отечественного автопрома.
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