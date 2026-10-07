В Пермском крае трое местных жителей похитили 6 млн рублей субсидий

Кудымкарский городской суд назначил троим местным жителям от 2,5 лет условно до 6 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве с грантами на развитие сельского хозяйства.
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