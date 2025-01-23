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Депутат Немкин: мошенники адаптируют инструменты для перехвата данных карт

Депутат Немкин: мошенники адаптируют инструменты для перехвата данных карт

Мошенники начали адаптировать инструменты для перехвата данных банковских карт пользователей. Они выдают их за приложения официальных государственных сервисов, причем в большей степени угрозе подвержены пользователи Android, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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