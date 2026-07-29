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Мурашко заявил о бессмысленности норматива больничного приёма в 15 минут

Мурашко заявил о бессмысленности норматива больничного приёма в 15 минут

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью радио «Комсомольская правда» заявил о бессмысленности норматива больничного приёма в 15 минут и отметил, что этот подход становится всё более гибким.

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