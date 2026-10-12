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Teenager killed, more injured in explosion on Israeli school trip

One teenager was killed and more people were injured when a Hezbollah munition exploded while Israeli students were on a school trip on Monday.

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