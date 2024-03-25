"Инвестпалата" начала прием заявок на продажу заблокированных иностранных бумаг

"Инвестиционная палата", назначенная правкомиссией организатором обмена заблокированных активов, опубликовала калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.
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