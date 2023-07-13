Медведев в 1/2 «Уимблдона», Кузяев в «Гавре», «Спартак» подписал Бонгонда, «Барса» взяла Роке, Исинбаева живет на Тенерифе, «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо и другие новости

КузнецовВВ

Победителем 12 этапа Тур де Франс стал испанский велосипедист Йон Исагирре. По ходу этапа который финишировал в городе с веселым названием Божоле в отрыв уехали 9 гонщиков. Постепенно Исагирре остался в одиночестве, и финишировал привезя ближайшему преследователю минуту. В общем зачете существенных изменений не произошло. Главные фавориты копили силы на завтрашний этап который в День взятия Бастилмм - главный национальный праздник Франции финиширует на легендарной вершине Гранд-Коломбье