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  • КузнецовВВ
    Победителем 12 этапа Тур де Франс стал испанский велосипедист Йон Исагирре. По ходу этапа который финишировал в город...Медведев в 1/2 «У...
  • Максим Комаров
    Ты случаем мой вацап не заблокировала? Обрати внимание, пожалуйста.Медведев в 1/2 «У...
  • Лена Мисько
    Дайте Медведеву поработать! Еще не всех бомжей разогнал.👆Медведев в 1/2 «У...

Медведев в 1/2 «Уимблдона», Кузяев в «Гавре», «Спартак» подписал Бонгонда, «Барса» взяла Роке, Исинбаева живет на Тенерифе, «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо и другие новости

Медведев в 1/2 «Уимблдона», Кузяев в «Гавре», «Спартак» подписал Бонгонда, «Барса» взяла Роке, Исинбаева живет на Тенерифе, «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо и другие новости

1. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Уимблдона», обыграв Кристофера Юбенкса. Там он встретится с Карлосом Алькарасом, который прошел Хольгера Руне.

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Комментарии
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Лена Мисько
Дайте Медведеву поработать! Еще не всех бомжей разогнал.👆
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8 час.
Максим Комаров
Ты случаем мой вацап не заблокировала? Обрати внимание, пожалуйста.
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7 час.
КузнецовВВ
Победителем 12 этапа Тур де Франс стал испанский велосипедист Йон Исагирре. По ходу этапа который финишировал в городе с веселым названием Божоле в отрыв уехали 9 гонщиков. Постепенно Исагирре остался в одиночестве, и финишировал привезя ближайшему преследователю минуту. В общем зачете существенных изменений не произошло. Главные фавориты копили силы на завтрашний этап который в День взятия Бастилмм - главный национальный праздник Франции финиширует на легендарной вершине Гранд-Коломбье
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4 час.

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