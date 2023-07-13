Медведев в 1/2 «Уимблдона», Кузяев в «Гавре», «Спартак» подписал Бонгонда, «Барса» взяла Роке, Исинбаева живет на Тенерифе, «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо и другие новости

1. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Уимблдона», обыграв Кристофера Юбенкса. Там он встретится с Карлосом Алькарасом, который прошел Хольгера Руне.
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