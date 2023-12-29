Нападающий «Нефтехимика» помог детской районной больнице в Нижнекамске

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов оказал помощь детской районной больнице в Нижнекамске. Якупов приобрел функциональную кровать для лежачих в медицинском учреждении с перинатальным центром, передает «Чемпионат».
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