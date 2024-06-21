В Балаклаве прошли антитеррористические учения

18-19 июня на территории Балаклавского района Севастополя под руководством Оперативного штаба проведено антитеррористическое учение на участке местности с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур, органов исполнительной власти и других заинтересованных ведомств.
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