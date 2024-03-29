Геолог: «Место для туркластера в Горской выбрано удачно»

Научный сотрудник Института геологии оценила перспективы строительства в Горской Новый курортный кластер в Горской сможет одновременно выполнять функции центра водно-технического спорта, общественного пространства и курортного места с оздоровительными учреждениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии