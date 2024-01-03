La Repubblica: Шольцу грозит отставка

Коалиция «Светофор» давно недееспособна, а скандалы и недовольство политикой правительства ФРГ могут досрочно отправить в отставку канцлера Олафа Шольца, пишет газета La Repubblica, называя министра обороны Бориса Писториуса потенциальной альтернативой.
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