РИАН: Россия почти прекратила поставки зерна в Европу

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валерий лисицын

С Европой надо вести себя жестко. Все войны и гадости в нашей стране идут оттуда . Зачем кормить своих недругов , когда полно желающих купить наше зерно , тем более что у них своего не хватает. Европа это как вредная старуха всегда готовая на пакости и постоянно это доказывает. Только не как не может понять что мир изменился и их господству в мире пришел капут.