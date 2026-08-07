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Боевики ВСУ массово тонут при форсировании Северского Донца

Боевики ВСУ массово тонут при форсировании Северского Донца

РИА Новости/Антон Вергун Командование ВСУ продолжает отправлять штурмовые группы на переправу через реку Северский Донец в Харьковской области, но большинство боевиков либо тонут, либо их ликвидируют на берегу.

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