Боевики ВСУ массово тонут при форсировании Северского Донца

РИА Новости/Антон Вергун Командование ВСУ продолжает отправлять штурмовые группы на переправу через реку Северский Донец в Харьковской области, но большинство боевиков либо тонут, либо их ликвидируют на берегу.
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