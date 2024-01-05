Марго Робби, Леонардо ДиКаприо, Эмма Стоун на церемонии награждения кинофестиваля в Палм-Спрингс

Состоялась торжественная церемония вручения наград кинофестиваля в Палм-Спрингс. Мероприятие посетило множество звезд: Марго Робби в платье Balmain, Ева Лонгория в наряде Ashi Studio, Эмма Стоун в Louis Vuitton.
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