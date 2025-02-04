Историк рассказал о малоизвестном факте о Ялтинской конференции 1945 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Одним из итогов Ялтинской конференции 1945 года был вопрос, обозначенный советской стороной и касался выдачи СССР советских граждан, бойцов так называемых "восточных" "добровольческих" формирований, воевавших на стороне Германии, коллаборантов, а также … .