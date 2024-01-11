Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Москву обрушилась почти «черная» метель

На Москву обрушилась почти «черная» метель

На Москву обрушился мощнейший снегопад с метелью. Видимость существенно упала. Как отметил в своем Telegram-аккаунте ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, наблюдается почти «черная» метель.

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