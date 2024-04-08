Забуга о «Локомотиве»: «Казалось, что «Авангард» играет против сверхлюдей. Это хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия»

Омский клуб уступил ярославскому во втором раунде Кубка Гагарина (3-4). – Было ощущение, что «Локомотив» – это реально физическая машина, которая по чистой скорости даст фору любой команде лиги? – Смотря вживую каждый матч, казалось, что мы играем против сверхлюдей с точки зрения функциональных человеческих способностей.