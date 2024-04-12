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В Обнинске трехлетний мальчик открыл окно ключом и выпал на улицу

В Обнинске трехлетний мальчик открыл окно ключом и выпал на улицу

11 апреля в Обнинске произошел несчастный случай: очередной малыш выпал из окна. Как сообщили следователи Калужской области, днем в четверг из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Королева в Обнинске выпал трёхлетний мальчик.

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