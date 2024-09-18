Обвиняемого в покушении на 12-летнюю девочку под Екатеринбургом оставили на свободе

Верхнепышминский городской суд Свердловской области отправил под домашний арест 15-летнего Кирилла, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней Екатерины (все имена изменены) из села Мостовское (Верхняя Пышма).
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