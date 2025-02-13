«Берем себе в практику»: мэра Лисичанска вдохновил опыт Татарстана в благоустройстве

Эдуард Сахненко Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина При проектировании и восстановлении городской среды Лисичанска следует учитывать опыт Татарстана, считает мэр подшефного республике города Эдуард Сахненко.
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