ДрузьяРелигияВ чем нынешняя трагедия России? С.Н. Лазарев В чем нынешняя трагедия России? «Все действительное разумно, все разумное действительно» — утверждал Гегель.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ СИЛЫ И ИЮЛЕ 1 июля – день Силы колдуна-вредителя. Черные маги наводят порчу на посевы, читают заговоры на неурожай, на стихийные бедствия, на проливные дожди. В эти сутки огородникам и земледельцам нужно следить за своими посадками. Если на поле обнаружен залом или закрученные в охапку колосья – значит, кто-то вредит, пытается проклясть урожай. В этом случае следует обратиться за помощью к знахарю или белому магу. 6 июля – день заготовки веников для парилки, для оздоровления тела и духа. Для этих целей собирают ветви березы, осины, калины, липы. Подойдут также смородиновые или рябиновые ветки. 6 июля заговаривают собранные целебные травы, а затем используют их в течение года в магических целях. Растения заговаривают: На удачу – шалфей, розмарин, базилик, ромашка, любисток На богатство – клевер, мята, пастушья сумка На любовь – ромашка, мирт, тысячелистник, плющ Для усиления экстрасенсорных способностей – полынь, звездчатый анис, водяная лилия Для защиты от зла и врагов – жасмин, можжевельник, зверобой, Иссоп – лунное растение, и его магические свойства в основном очищают. В частности, водный настой иссопа помогает очищать квартиры, жилые дома или магазины. 7 июля – Продолжается сбор целебных трав, а с утра принято окроплять жилище росой. Этот магический ритуал помогает избавить домочадцев от хворей и бытовых неприятностей. 8 июля – подходит для различных любовных заговоров, приворотов, гаданий на любимого, на замужество, на будущее. Можно делать ритуалы на красоту, на исполнение желания (если оно связано с деликатными чувствами). 12 июля – древний славянский языческий праздник Ярило. В этот день принято встать на ранней заре, чтобы присутствовать при восходе солнца. Девушки плетут березовые венки и загадывают желания Бегают по утренней росе, чтобы весь год не болеть и притянуть к себе красоту Совершают ритуалы для устройства на работу Луговые травы и лесные растения, собранные в этот день, обладают приворотным любовным эффектом, они активизируют чакру Свадхистана, отвечающую за животный магнетизм. 20 июля – праздник языческого бога Перуна. В этот день посвященные в магию обходят стороной все источники воды, особенно в грозу, чтобы не навлечь на себя негативные энергии Космоса. От гаданий сегодня воздерживаются. В день Перуна особую силу набирают травы и деревья, особенно дуб – его листва полезна для здоровья. Поэтому 20 июля и две следующие недели рекомендуется заготавливать на год вперед веники из дубовых ветвей для парилки. Перун – покровитель воинов. Энергия этого дня пропитана силой победителя. Следует 20 июля взять на дороге камень, который привлекает внимание, и сохранить его в тайном месте. Этот камень поможет, если прикоснуться к нему в трудную минуту. 25 июля – проводят ритуалы на выздоровление от тяжелых болезней. Чтобы процесс восстановления проходил быстрее, рано утром нужно выйти на природу и походить босыми ногами по траве. Также хорошо умываться утренней росой для красоты и продления молодости. Тяжело больным людям, которые самостоятельно не ходят, собирают поутру траву, пропитанную росой, и обтирают ею тело. 29 июля – знахари собирают колосья с хлебного поля. Зерна, собранные в этот день, используются в течение года для лечения людей и птиц. Гадают на рунах на будущее. С сегодняшнего дня и до конца лета можно совершать привороты на любовь с помощью трав.Юрий ИльиновСамое большое банановое дерево в мире находится в Папуа, Новая Гвинея. Лист может достигать 2,5 метра в длину, а размер спелого банана - как новорожденный ребенок.Комментировать
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