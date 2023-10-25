Глава Чечни Кадыров объявил о создании батальона имени шейха Мансура

В Чечне создадут новый батальон имени первого имама Кавказа шейха Мансура. Реконструкция базы армейского подразделения в Гудермесе подходит к концу, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
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