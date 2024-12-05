В Ямальской тундре пропал очередной оленевод

В Ямальском районе ведутся поиски очередного пропавшего оленевода. Как сообщает муниципальная Единая дежурно-диспетчерская служба, 2 декабря мужчина выехал на снегоходе из села Мыс Каменный в тундру в сторону чума, расположенного в 150 километрах к северу от села.