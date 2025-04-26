Атаки ВСУ на Крым назвали политическим ударом Зеленского по Трампу

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Крыму с помощью беспилотников, таким образом подчёркивая позицию Киева о недопустимости принадлежности полуострова России и нанося «политический удар» президенту США Дональду Трампу.
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