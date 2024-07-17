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Ситуация в Белгородской области обостряется: новые меры безопасности и растущее число жертв

Ситуация в Белгородской области обостряется: новые меры безопасности и растущее число жертв

Для повышения безопасности всех домов гражданских в этих населенных пунктах будет установлена охрана,  а также всем жителям будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей в месяц для оплаты съема жилья, независимо от того,  было ли их жилье разрушено.

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