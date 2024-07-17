Ситуация в Белгородской области обостряется: новые меры безопасности и растущее число жертв

Для повышения безопасности всех домов гражданских в этих населенных пунктах будет установлена охрана, а также всем жителям будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей в месяц для оплаты съема жилья, независимо от того, было ли их жилье разрушено.