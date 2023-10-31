Небензя: в секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба

На территории сектора Газа в настоящий момент разворачивается катастрофа библейского масштаба. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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