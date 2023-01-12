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Гендиректор «Динамо» о судействе в РПЛ: «Хочется более последовательных решений. На ВАР ждем возвращения офсайдных линий»

Павел Пивоваров оценил работу судей в Мир РПЛ. «Хотелось бы, прежде всего, более последовательных, предсказуемых решений.

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