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Кухня и дом

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Свидания в ресторане избавляют от необходимости продумывать программу волнительной первой встречи от и до.

Свидания в ресторане избавляют от необходимости продумывать программу волнительной первой встречи от и до.

﻿﻿Недавно в Москве прошла торжественная церемония награждения Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT 2024, где московские рестораны были выбраны в число 10 лучших, а специальные номинации и почетные звания были вручены шеф-поварам и рестораторам столицы.

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