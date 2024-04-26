Свидания в ресторане избавляют от необходимости продумывать программу волнительной первой встречи от и до.

Недавно в Москве прошла торжественная церемония награждения Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT 2024, где московские рестораны были выбраны в число 10 лучших, а специальные номинации и почетные звания были вручены шеф-поварам и рестораторам столицы.
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