Свидания в ресторане избавляют от необходимости продумывать программу волнительной первой встречи от и до.

﻿﻿Недавно в Москве прошла торжественная церемония награждения Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT 2024, где московские рестораны были выбраны в число 10 лучших, а специальные номинации и почетные звания были вручены шеф-поварам и рестораторам столицы.