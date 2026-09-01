Пашинян единственным из глав СНГ выступил на саммите ШОС+ не на русском

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал единственным лидером стран-участниц Содружества Независимых Государств, который выступил не на русском языке во время саммита ШОС+ в Бишкеке.
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