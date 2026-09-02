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Prospect Markets и Crypto.com заключили соглашение о запуске платформы рынков прогнозов в США

Prospect Markets и Crypto.com заключили соглашение о запуске платформы рынков прогнозов в США

Prospect Markets подписала окончательное соглашение со специализирующимся на деривативах американским подразделением Crypto.

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