На Таймыре прошли антитеррористической учения

Всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом» прошли на базе Дудинской средней школы № 1, 6 мая сообщает пресс-служба Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
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