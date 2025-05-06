На Таймыре прошли антитеррористической учения

Всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом» прошли на базе Дудинской средней школы № 1, 6 мая сообщает пресс-служба Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.