В ГД ответили, зачем компенсировать работникам использование личной техники

Депутат Нилов: использование личной техники для работы приводит к ее износу Использование личной техники для работы может ускорять ее износ, поэтому стоит предусмотреть компенсацию работникам за это, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.