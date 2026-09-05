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Царьград

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ЦСКА одержал победу над "Зенитом" со счётом 2:1 в РПЛ

ЦСКА одержал победу над "Зенитом" со счётом 2:1 в РПЛ

ЦСКА обыграл "Зенит" 2:1 в РПЛ. Игрок Мохамед Аззи покинул поле из-за судорог в дебютном матче. Тренер Дмитрий Игдисамов заявил о продолжении работы над трансферами и планах на усиление команды.

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