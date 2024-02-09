Китайский Новый год в Москве: возможности для бизнеса на фоне политического тренда

В эти выходные в Москве впервые с размахом отмечается китайский Новый год. Включился ли в эту историю российский бизнес и где отмечают праздник настоящие китайцы, живущие в столице?Китайцы, оказавшиеся в российской столице, собираются в непопулярных для москвичей локациях, в местечковых ресторанах и кафе.