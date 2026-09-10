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СК: к пожару в тюменской школе могла привести неисправность электропроводки

СК: к пожару в тюменской школе могла привести неисправность электропроводки

Крупный пожар на крыше школы № 65 в Тюмени начался, предварительно, из-за неисправности электропроводки.

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