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В Великобритании не исключили участие своих истребителей в ПВО Украины

В Великобритании не исключили участие своих истребителей в ПВО Украины

Британия не исключает участия своих истребителей в ПВО Украины, пишет газета inews.Сообщается, что в офисе британского премьер-министра на соответствующий вопрос ответили, что не будут обсуждать будущие решения, но сделают все возможное для поддержки Киева.

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