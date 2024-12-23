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Крамола от Дроздова: А вдруг большинство украинцев против войны, нападок на русских и церковь

Крамола от Дроздова: А вдруг большинство украинцев против войны, нападок на русских и церковь

Украинские «пассионарии», которыми считают себя сторонники госпереворота, недооценивают, какое большое количество в стране тех, кто в целом поддерживает слова депутата Верховной рады от запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, который на камеру раскритиковал режим за гонения, но вскоре извинился после визита в СБУ.

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