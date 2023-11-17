МВД России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников Дещицу и Пашинского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск двух бывших украинских чиновников - исполняющего обязанности министра иностранных дел Андрея Дущицу, а также исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского .
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