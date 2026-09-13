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Александр Розенбаум о современной российской музыке и культурных особенностях исполнения

Народный артист России Александр Розенбаум поделился своим взглядом на современную российскую музыку и особенности музыкальных жанров в интервью к своему 75-летию, которое он отметил 13 сентября.

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