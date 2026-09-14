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Ковальчук об отстранении: «Это не красит ни IIHF, ни МОК. Хочется верить, что спорт вне политики, но это не так»

Ковальчук об отстранении: «Это не красит ни IIHF, ни МОК. Хочется верить, что спорт вне политики, но это не так»

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук заявил, что отстранение российских хоккеистов от международных турниров не лучшим образом характеризует МОК и Международную федерацию хоккея (IIHF).

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