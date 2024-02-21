У жителя Ефремовского района конфисковали машину за нетрезвое вождение

В Ефремовском районе местный житель получил один год принудительных работ, а также лишился водительских прав и собственной машины за нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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