Долгожданный патч Starfield, повышение регионалок Турции и Аргентине, мир лимбо в Atomic Heart…В Fortnite снимут возрастные ограничения для предметов; в Steam добавили иконки контроллеров PlayStation, изменили цены для Турции и Аргентине, стартовали осеннюю распродажу и отбор номинантов «Премии Steam»; Starfield получила первый большой патч спустя 2,5 месяца после релиза; Cyberpunk 2077 получит ультимативное издание; опубликован тизер Харли Квинн из «Отряда самоубийц»; Mundfish представляет безумный мир лимбо из второго DLC для Atomic Heart; авторы читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.