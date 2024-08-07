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Добрый Мир

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Россия потребовала от ООН осуждения атаки ВСУ на Поддубного ТК «Звезда»

Россия потребовала от ООН осуждения атаки ВСУ на Поддубного ТК «Звезда»

Москва требует от ООН немедленного и решительного осуждения атаки украинских военнослужащих против корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

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