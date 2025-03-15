Руслан Бах У Трампа начались проблемы, с которыми столкнулись Сталин, а потом Путин – его начинают ненавидеть и поливать сами знаете чем в СМИ.
Трампа опять сломают, как "чиплёнка"
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Да, мы всех принимаем.
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8 час.
М
ММ
"В ближайшее время следует ожидать, что активизируются внутренняя фронда. ЦБ ещё поднимет ставку рефинансирования. Или с курсом рубля что-то произойдёт, возможно теракт или какая-то очередная природная катастрофа. Атаки дронов с «Незалежной» продолжат в рекордных количествах, как 11 марта перед переговорами."- И ЧТО??? Типа Путин же поддерживает Набиуллину!
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7 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Оказывается Ленин был во всем прав!!!? Жиды создали Ленина, а потом его и угрохали! Как Бен Ладана, Гитлера , ИГИЛ, ЕС, жидовскую хунту на украине . А нглосаксы вышли из ЕС, а эти дураки и не поняли почему они вышли!!! Для того чтобы ЕС пошел на Россию! А англосаксы были в стороне!
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4 час.
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