Трампа опять сломают, как "чиплёнка"

"В ближайшее время следует ожидать, что активизируются внутренняя фронда. ЦБ ещё поднимет ставку рефинансирования. Или с курсом рубля что-то произойдёт, возможно теракт или какая-то очередная природная катастрофа. Атаки дронов с «Незалежной» продолжат в рекордных количествах, как 11 марта перед переговорами."- И ЧТО??? Типа Путин же поддерживает Набиуллину!

ГМ

Геннадий Малахов

Оказывается Ленин был во всем прав!!!? Жиды создали Ленина, а потом его и угрохали! Как Бен Ладана, Гитлера , ИГИЛ, ЕС, жидовскую хунту на украине . А нглосаксы вышли из ЕС, а эти дураки и не поняли почему они вышли!!! Для того чтобы ЕС пошел на Россию! А англосаксы были в стороне!