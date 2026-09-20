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Царьград

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Юрист Ануфриев: долги не станут причиной увольнения работника

Юрист Ануфриев: долги не станут причиной увольнения работника

Адвокат Альберт Ануфриев заявил, что наличие долгов или судебных решений не может стать причиной увольнения.

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