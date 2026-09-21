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Нижегородская правда

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Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 21 сентября

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 21 сентября

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде.

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