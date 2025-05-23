Налоги на игорный бизнес предлагают увеличить вдвое

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается в два раза увеличить налоги на игорный бизнес. Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщает 23 мая РИА Новости.
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