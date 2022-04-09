СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, «Матч ТВ» без Эредивизи, клубы РПЛ обсуждают Кубок лиги, «Баварию» не накажут за 12 игроков, конфликт в «Химках» и другие новости

1. СКА победил ЦСКА (3:2) в Москве в четвертом матче финала Запада. Счет в серии равный – 2-2. 2. «Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов из-за санкций Великобритании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх