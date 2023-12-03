Ключевые матчи 17-го тура чемпионата России пройдут 3 декабря

Дзюба против «Зенита», «Краснодар» без Кордобы, «Крылья Советов» на третьем месте. А еще «Локомотив» — без капитана и главного тренераСубботние встречи 17-го тура РПЛ топовыми не назовешь, но выездная победа над «Сочи», 2:0, вернула «Крыльям Советов» третью строчку таблицы.
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